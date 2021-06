6 loomaliiki, kelle partnerlus püsib igavesti

1. Hundid - võimule rajatud ühendus Hallhuntide karjas saavad enamasti paarituda vaid alfad omavahel. Ema- ja isahunt jäävad monogaamsesse suhtesse, et kinnistada oma positsioon karja liidritena. Nad toovad igal aastal ilmale ühe pesakonna, tagades nii karja stabiilsuse ning annab alfadele võimaluse demonstreerida oma paremust.

2.Koprad - jagamine on hoolimine Euraasia kobraste jaoks on monogaamne liit seotud pigem praktilisuse kui romantikaga. Euraasia koprad (erinevalt oma Põhja-Ameerika sugulastest) tagavad koos elades oma liigi säilimise ja ellujäämisvõimalused. Kuna koprad toituvad suuresti puukoorest, mis ei ole kuigi toitainerikkad, söövad nad seda suurtes kogustes ning jagavad omavahel. Koprapaarid jagavad töökoormust lisaks toidu hankimisele ka öömajade eest hoolitsemisel, territooriumi valvamisel ja järglaste eest hoolitsemisel.

3.Gibbonid - ühislaulmine hoiab koos

Ka paljudel kahejalgsetel paaridel on "oma laul", mida heldimusega taas ja taas kuulatakse. Gibbonitel on oma individuaalsed paaritumishüüded, mida duetina esitatakse. Intiimseid lauluviise esitatakse ka paaritamise momentidel, samuti võimaldab emase valjuhäälne laul ennetada, et isasloom kodust liiga kaugele ei eksiks.