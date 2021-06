ILSE BLOGI | Tere tulemast meie hotelli, taksidele allahindlus!

Mis puudutab rihma, siis sellega on meil õnneks sõbralikud suhted. Tegime kaasa ka ühe koolituse, aga selletagi on Ilse rihmas kogu aeg mõistikult kõndinud. See teeb temast omakorda ideaalse kohvikutaksi, kellelt enamikes kohtades viisakalt küsitakse, kas ta vett soovib. Põhimõtteliselt polegi vist olnud paika, kus tema ilmumisele viltu oleks vaadatud. Kuna ta on vaikne ja häbelik, ei panda teda teinekord isegi tähele.

Viimati Hispaanias, kus muide paari aastaga taksid väga moodi on läinud, imestasin, kuidas suitsutorud välirestoranides rahulikult laua all või süles tukkusid ning mõtlesin, et kuidas see võimalik on - taksid lihtsalt on olemuselt uudishimulikud kraaded, sealjuures ka väga häälekad, aga tundub, et oleme Ilse näol pälvinud loteriivõidu. Et ta üldse haukuda oskab, selgus tükk aega pärast seda, kui ta meile kolis, ning siiani praktiseerib ta seda väga harva. Ilma, et me teda selleks kuidagi eriliselt õpetanud oleksime, istub ta rahulikult laua all ega pööra ka mingit tähelepanu sellele, kas, mida ja millal sööme. Ränduriperele on selline muretult kaasaskantav loom suur kergendus.