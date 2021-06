Koos pesaga postilt alla kukkunud kurepojad hukkusid

25. juuni hilisõhtul kell 22.55 teatas murelik kodanik häirekeskusele, et Antsla vallas Uhtjärve külas on tormi tõttu kukkunud posti otsast alla toonekurgede pesa. Üks täiskasvanud toonekurgedest oli vigastatud ning pesa all kinni, teine pääses vigastusteta. Toonekurgede kolm poega kahjuks hukkusid. Päästjad teavitasid olukorrast Keskkonnainspektsiooni.