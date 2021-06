Eile kella 10.34 ajal anti teada, et Rakveres Silla tänaval on truupi lõksu jäänud pardid. Päästjad tõid umbes kahe meetri sügavusest truubist välja seitse pardipoega ja kolm täiskasvanud parti. Linnud said vabaduses oma igapäevategevusi jätkata.