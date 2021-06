Sadist tappis vanahärra koera liha sisse topitud nõeltega

Juhtunu tegi avalikuks samas kandis tihti koeraga jalutav Triin, kes mehe ja tema samojeedi tõugu koeraga samuti sageli kohtus. Aeg-ajalt nende koerad ka mängisid omavahel. "Koer oli ülisõbralik, alati säravvalge, oli näha, et vanahärra hoolitses tema eest väga hästi," kirjeldas naine.

Ühel päeval nägi ta vanahärrat üksi pingil istumas ning kui koera kohta uuris, näitas mees kurvalt näpuga taeva poole. Mees rääkis, et oli mänguväljakul koera lõugade vahelt saanud kätte lihatüki, mis oli nõeltega pikitud. Kuigi loom tundus õhtul veel terve, lebas ta hommikul elutult vereloigus.

"Kahjuks ei tea ma selle vanahärra nime ega oska teda kuskilt ka otsida. Tol hetkel olin ise nii šokeeritud, et ei osanud midagi lisaks küsida, aga nii kohutavalt kahju on," tunnistas Triin, pannes kõigile koeraomanikele südamele, et pigem maksab olla liiga kaitsev ning jälgida hoolikalt kõike, mida loom suhu ajada püüab.