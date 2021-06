Võltsitud vaktsiinipassid ja kohutavad elutingimused: ebaseaduslik kaubandus vohab ka tõuloomadega kaubitsejate hulgas

Ebaseaduslikuks lemmikloomakaubanduseks saab lugeda loomade müüki, kus informatsioon looma ja/või müüja kohta on puudulik või lausa vale ehk klient ei saa kogu informatsiooni. Näiteks loom on haige vaimselt või füüsiliselt, looma päritolu tõendavad dokumendid on võltsitud, passis olevaid vaktsiine või muid protseduure ei ole loomale tegelikult tehtud või mis muu.

Eksootiliste loomadega on tihti asjaolud veel keerulisemad, näiteks Euroopa turule jõuavad loomad, kelle vanemad on tegelikkuses loodusest püütud, aga kuna pojad on sündinud vangistuses, siis saab loomapoegadele seaduslikud dokumendid hankida. Sellega aga tehakse suurt kahju keskkonnale ja liikide säilimisele. Samuti on seda kõike keeruline kontrollida.

Viimase aasta jooksul on ELS käinud kontrollimas koos Põllumajandus- ja Toiduametiga (endise Veterinaar- ja Toiduametiga) mitmeid juhtumeid. Kahjuks peab tõdema, et ka niinimetatud ametlikud ja heakskiidetud ehk Eesti Kennelliidu tõupabereid väljastavad kennelid müüvad kutsikaid, kes on kasvanud ebanormaalsetes tingimustes. Seega peab tõdema, et ebaseaduslik kaubandus ei ole alati kergesti läbinähtav ja ka ametlik paber ei garanteeri, et loom oleks hästi kasvatatud, hoitud ja terve.

Eelmisel aastal tegelesime hovawart koeratõugu kasvatava kenneliga. Meie infoliinile tuli kaebus, millele reageerisime koos VTA-ga. Kontrolli käigus selgus, et kutsikad kasvavad toas, mis on nende väljaheidetest läbi imbunud, seinad ja pesad niisked ning lõhutud, tegevust kutsikatel vähe, hais oli loomulikult kohutav. Sellistest tingimustest tulevad loomad võivad olla haiged ja neil võivad välja lüüa käitumishäired. Omanik mõistis, et ei saa koerte kasvatamisega enam hakkama ja VTA-ga jäi kokkulepe, et aretaja oma tööd enam ei jätka.

Mitmed kurvad juhtumid on pärit just Ida-Virumaalt. Kahjuks inimesed jätavad lemmiklooma ostes tihti sõlmimata ostu-müügilepingu, mis aitaks probleemide ilmnemisel tõestada, kelle käest on loom ostetud ja nõuda kahjutasu.