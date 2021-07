Väike Pom seljatas parvoviiruse, kuid kaotas kaksikõe

Esimesed päevad olid paljulubavad, ta oli kõigist teistest parvolistest tragim, sõi ise, kõik andis lootust. Kolmandal päeval tõusis väiksel kribul kassipojal aga kõrge palavik ning käpp, kuhu oli kanüül paigaldatud, läks ohtlikult paiste. Pom oli apaatne, ei söönud ja tundus, et on vaid päevade küsimus, mil ta lõplikult alla annab ning oma õega liitub.

Pom on väike ime. Parvo on raske haigus ka täiskasvanud kassidele ning paranemis võimalused on tihtipeale minimaalsed. Sellegi poolest on tänaseks Pom terve, kasvab ilusti ja teeb kõiksugu kassipojale omaseid trikke!