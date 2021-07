Toast õue laskmine lõpeb puuriloomast närilisele enamasti surmaga

Juhul, kui on soov oma loomale õues värsket õhku pakkuda, tuleb seda teha kindlustatud aedikus ja inimese kontrolli all, kuna loomad kipuvad kaevama ja hüppama. Aedik peaks kindlasti olema katusega, vältimaks lindude ja kasside rünnakuid. Üldiselt aga on närilise koht toas, kus tal on kõige turvalisem.