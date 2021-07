Su koer ei armastagi sind? Teadlase uus hüpotees ei pruugi koeraomanikele meeldida

Koerad on inimese kõrval olnud 30 000 aastat ja siiani pole päriselt selge, kas inimene nad adopteeris või kohanesid neljajalgsed sõbrad ise hundiks olemisest ümber. Tänaseks on maailmas umbes 500 miljonit koera ning juba pikka aega oleme veendunud, et nad armastavad meid.

Teadlased väidavad ühe sagedamini, et inimlike emotsioonide asemel, mida me sabaga sõpradele omistame, oleme meie neile vajalikud lihtsalt ellu jäämiseks - pakume toitu ja turvalisust, mis võimaldavad looduslike vaenlaste, näiteks kiskjate käest pääseda.

Meeldigu see meile või mitte, emotsioonid on inimeste pärusmaa. See ei tähenda, et loomad ei tunneks, kuid siiani pole päriselt selge, mil moel nad seda teevad. Kui me usume neid kurvastavat või rõõmustavat, projitseerime enamasti enda meeleolusid.

Joseph LeDoux väidab, et ohuolukorras käivituvad loomal küll refleksid: südamelöögid kiirenevad, suuraju amügdala aktiviseerub, lihased tõmbuvad pingule, kuid sellel ei ole teadlikkusega midagi pistmist ning seega ei tunne loom ka hirmu nii, nagu meie seda defineerime. Amügdala on seotud küll reaktsiooniga ohuolukorrale, ent mitte teadvusega.

LeDoux tuletab meelde, et ükski elusolend peale inimese pole suuteline ehitama pilvelõhkujaid, leiutama ravimeid või kirjutama oopereid. See ei tähenda tema sõnul, et oleksime paremad, vaid et oleme lihtsalt erinevad. Erinevalt koertest iseloomustab meid teadlikkus ümbritsevast. Ta kinnitab, et just teadlikkus võimaldab meil tunda inimlikke emotsioone: raevu, armastust, empaatiat. Loomadele seda tema sõnul omistada ei saa.

LeDoux võtab oma uurimuse kokku nii: "Ma ei tea ühtki tõsiseltvõetavad teadlast, kes väidaks, et loomadel või lindudel puuduks mõistus. Nad on suutelised õppima,, planeerima ja meeles pidama. Ometi ei tähenda see, et nende mõistus töötaks sarnaselt inimese omaga. Inimesed suudavad erinevalt loomadest meenutada oma minevikku ja kujutleda end tulevikku."