Kui tõesti enam ei jaksa: kuidas ennetada lemmiklooma hülgamist?

Ühel hetkel võid kaotada töö või juhtub elus mõni muu ootamatu sündmus, mis nõuab suurt väljaminekut. Selle tõttu ei peaks kannatama sinu lemmik. Alati võib seletada oma olukorda loomakaitseorganisatsioonidele, kes võivad sind aidata oma abi ja nõuga. Kahjuks on Eestis olukord, kus abivajajaid on palju ning kõiki rahaliselt aidata on võimatu. Abi küsimine pole häbiasi, küll aga looma tänavale jätmine!

Enamikku käitumisprobleemidest on võimalik korrigeerida. See nõuab muidugi raha ning järjepidevust. Koerte levinumad probleemid on rihmas tõmbamine, närimine, haukumine ja agressiivsus. Treenerid ja käitumisspetsialistid saavad sind nende probleemide puhul aidata. Pea igas suuremas linnas on olemas treener, kes saab sind juhendada või edasi suunata. Koertekool Kratt pakub koolitusi ka videosilla vahendusel, asukohast olenemata. Nad pakuvad koolitusi murelikele koertele, sotsialiseerumist ning üksindusahistuse lahendamist.