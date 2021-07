8 nippi, kuidas kaitsta kassi palavuse eest

1. Lemmikloomapoodidest leiab sellisteks juhtudeks jahutusmatid, mille peal on palava ilmaga eriti mõnus pikutada. Kui matti ostma hakata ei soovi, siis hästi lihtne alternatiiv on külmaelemendid või kasvõi pudel külmaveega. Keera see köögirätikusse ja pista passe.

2. Tee oma kassile pesa või varjualune jahedamasse toa nurka. Tihtipeale aitab ka näiteks pappkastike, mis varjab päikest.

3. Kammi oma kassi, et lahtisest karvast lahti saada. Paljudel kassidel on väga paks kasukas ning palava ilmaga nad ajavad rohkem karva kui külmaga. Sina saad aidata sellega, et kammid oma lemmikut, et lahtine karv kasuka vahele ei jääks.

4. Hoia silm peal, et oleks alati külm vesi kättesaadav. Palava ilmaga joovad kassid tihedamini kui tavaliselt - nagu meiegi.

5. Tagamaks, et su kass tarbiks piisavalt vett, võid lisada vett ka konservile.

6. Ära tee oma kassiga liiga intensiivseid mängutuure. See on eriti ohtlik just kassipoegade puhul.

7. Jahuta märja rätikuga oma lemmikut, eriti tema käpakesi ja rinnakut.

8. Hoia rulood all või kardinad ees ning aknad kinni vähemalt ühes toas, et oleks jahedam. Õhtul, kui ei ole enam nii palav, siis tasub ka tube tuulutada.

Kindlasti hoia oma lemmikul silma peal, et kass ei oleks loid. Kui kahtlustad, et ta võib olla üle kuumenenud, siis võta kiiremas korras oma loomaarstiga ühendust!