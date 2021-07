Uuring: koroonapandeemia muutis kassid kiinduvamateks

Suurbritannia Yorki ja Lincolni ülikoolide teadlaste juhitud meeskond uuris 5323 lemmikloomaomanikku, kaasates sealhulgas hobuste, roomajate, lindude ja kalade peremehi. Vaatluse all olid loomulikult ka kassid ja koerad.

Osalejad vastasid mitmele küsimusele oma loomade ning ka iseenda vaimse tervise ja suhete kohta. Samuti kutsuti neid üles lisakommentaare jätma. 65 protsenti osaleinust tunnistas loomade käitumise muutust lukustuses viibimise ajal. Mõned koeraomanikud leidsid, et nende lemmikute käitumine stressist tingituna pigem halvenes. Samas täheldati 15 protsendi lemmikloomade puhul, et nad muutusid lõbusamaks ja mängulisemaks.

Teadlaste meeskond tõi välja, et 35,9 protsenti kassidest näitas karantiiniperioodil oma peremehe või -naise vastu üles varasemast suuremat kiindumust. Tõenäoliselt tuleneb see asjaolust, et ka inimesed ise otsisid isolatsioonis olles rohkem loomade seltskonda.