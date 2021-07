Tee suvine heategu ja hakka kodutule kassile sõbraks!

Hoiukoduks olemine on kõige olulisem osa kasside kohanemisel parema eluga. Hoiukodu pakub turvatunnet ja aitab kassil tekitada inimese vastu taas usaldust," selgitab MTÜ Tartu Kassikaitse austajaliige Merle Aruoja, miks Tartu Kassikaitse on otsustanud hoiukodu-süsteemil kasse päästa, "Lisaks saavad nii tulevased kassiomanikud teha tutvust kassi-eluga, kohustustega ja väljakutsetega, mis ühe looma pidamisel on."

Tartu Kassikaitsel on orienteeruvalt 50 hoiukodu, nendest käputäis pakuvad hoiukodu aktiivselt. Kasside päästmiseks on seetõttu vaja pidevalt uusi vabatahtlikke, kellel on südames ja kodus ruumi päästetud tänavakassi ajutiseks hooldamiseks ning päris kodu leidmiseks. Hoiukoduks tullakse tihti siis, kui kassid on südamelähedased ja tahetakse aidata nende elukvaliteeti tõsta. Paljud uued kassiomanikud alustavad just hoiukoduna. Vajaliku koolituse, kuidas kassi hooldada, annavad Tartu Kassikaitse vabatahtlikud.