Metsloomad tsirkuses – ohtlik nii loomadele kui ka inimestele

Metsloomade kasutamine tsirkustes ei ole keelustatud Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias ja Hispaanias. Tšehhis, Soomes ja Ungaris on kehtestatud piirangud vaid teatud metsloomaliikide kasutamisele.

Metsloomade puhul peab meeles pidama vägagi ilmset asjaolu - tegemist on metsikute loomadega. Üle-euroopaline lobiorganisatsioon Eurogroup for Animals, mille liige on ka Loomus, andis 2021. aasta kevadel välja uuendatud raporti "Wild Animals in EU Circuses: Problems, Risks and Solutions. Updated Edition" https://www.eurogroupforanimals.org/sites/eurogroup/files/2021-06/E4A-Circus_Report-2021_16_06.pdf metsloomade kasutamisest tsirkustes. Selle andmetel registreeriti Euroopa Liidus aastatel 1995-2019 tsirkustes metsloomadega 478 õnnetust ning nende juhtumitega oli seotud 889 looma.

Enim juhtumeid registreeriti Saksamaal (202 juhtu), järgnesid Prantsusmaa (85) ja Itaalia (44). Seevastu ei leitud ühtegi juhtumit Belgias, Bulgaarias, Küprosel, Eestis, Soomes, Lätis, Luksemburgis, Maltal ega Sloveenias. Viie viimase aasta jooksul ei ole ka ühtegi juhtumit olnud Kreekas ega Portugalis. Ülejäänud riikides on raporteeritud taolistest õnnetustest viie viimase aasta jooksul kokku 159 juhtumit.

Mitmetes riikides, kus on viimasel ajal taolisi õnnetusi juhtunud, on tegelikult metsloomade kasutamine tsirkustes keelustatud. Enamik neist juhtumitest on seotud kaamellastega (nt kaamelid, laamad ja alpakad), keda tihtipeale ei loeta metsloomade sekka, või loomadega rändtsirkustes, kes on rännule kaasa võetud, ent kes esineda ei tohi. Umbes viiendik õnnetustest on seotud elevantidega ja kümnendik tiigritega.

Raporti põhjal on metsloomadega seotud õnnetustes tsirkustes surnud nende 24 aasta jooksul 13 inimest ning vigastada saanud 99. Kõige rohkem õnnetusi, kus inimesed on viga saanud, oli seotud tiigrite ja elevantidega, ent on tulnud ette juhtumeid ka sebra, krokodilli ja püütoniga. Inimeste surmaga lõppenud õnnetustega on olnud seotud tiigrid, elevandid, lõvi ja karu.