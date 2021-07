Molly Erakogu

"Ühel päeval läks mööda pisike chihuahua-tüüpi koer. Molly surus end maadligi, tõmbas kerra ja pööras pilgu maha, et teda jumala eest ei märgataks. See oli väga valus vaatepilt," kirjeldab Erika Maalt koertekolooniast pärit Molly käitumist. Poole aastaga on arglikust koerast saanud rõõmus kaisukutsu.