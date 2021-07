Teeme selgeks: miks ja kuidas papagoid räägivad?

Lisaks silmapaistvale välimusele on neil tiivulistel ka eriline oskus: nad suudavad matkida peaaegu ükskõik millist kuuldud heli. Papagoilased (psittacidae) on võimelised tähele panema looduses ette tulevaid hääli, seal hulgas inimkeelt.

Matkima on papagoid suutelised tänu spetsiaalsele organile, mis paikneb nende hingetoru ja bronhide vahel. Lisaks on papagoi aju tunduvalt kõrgemini arenenud kui paljudel teistel lindudel - mõned ajus paiknevad osad on arenenud just helide sünteesimiseks ja kordamiseks.