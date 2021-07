Jätkuv segadus valge rebase ümber: kas looduses võib ringi joosta veel teinegi isend?

"Oleme kinni püüdnud rebase, keda on jälgitud looduses juba ammu enne 5. juunit ning seetõttu anname nii avalikkusele kui ka Marek Riimale teada, et meie poolt püütud ja ühingu hoole all olev rebane ei saa paraku olla see, kes on Marek Riimal kadunud 5. juunil sel aastal. Kohalik jahimeeste ühing püüdis rebase pildile ka näiteks juba 2. juunil. Fotod Eesti Metsloomaühingu hoiukodus olevast loomast on tehtud märkimisväärselt varasematel kuupäevadel, kui kadus Marek Riima lemmik. Suure tõenäosusega oli meie poolt püütud loom ringi hulkumas juba maikuus," kinnitab ühing sotsiaalmeedias.

Ühingu sõnul on neil rebase päritolu keeruline kindlaks teha, kuna väidetav omanik keeldub siiani esitamast omandust tõendavaid dokumente ega edasta ka loomast tehtud fotosid, et rebaseid omavahel võrrelda. "Hetkeseisuga võib tulla ka välja keegi kolmas, kes esitabki dokumendid kinnitades, et rebane kuulub hoopis talle, Peremees ütleb, et tema loom kadus 5.juunil. Kas ta valetab, seda ei oska meie öelda."

Peremees nõuab väidetavalt talle kuuluvat looma regulaarselt tagasi, kuid ühing jääb endale kindlaks: nad ei anna kellelegi looma lihtsalt selle põhjal, et keegi ütleb, et see on tema oma. Kuni olukorra selgumiseni jääb rebane hoiukodusse, PTA kinnitab, et tema asjus menetlus alles kestab.

Ühing paneb inimestele südamele: "Palume edaspidigi teada anda, kui looduses liikujad märkavad ilmseid võõrliike. Palume saata meile fotosid looduses liikuvast valgest rebasest, sest vähemalt üks peaks olema tänaseni Lääne Virumaal ringi hulkumas. Pole ka välistatud, et sel moel vabadusse sattunud lemmikloomadena peetavatel rebastel võib olla juba ka järelkasvu. Ei saa ka välistada, et rebaseid võib olla sellisel moel ka juba paljundatud.