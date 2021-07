Kutsikas tuleb koju: kuidas säästa teda tulevastest hambahaigustest?

Hambaemail on küll organismi kõige tugevam kude, kuid see ei taastu hiljem kui on ühel või teisel põhjusel viga saanud, selgitab Feliveti loomakliiniku stomatoloogiale spetsialiseeruv veterinaar Edgar Tamp. Tema sõnul võiks ennetamistööd alustada juba siis, kui kutsikal on suus alles beebihambad. „See on vajalik eeskätt harjutamise mõttes. Alustada tuleks järk-järgult ja leebelt: alustada mokkade tõstmisega ja lemmikul suhu piiludes, panna sõrm kutsika moka ja hammaste ning seda edasi-tagasi liigutada. Kui koer selle rahulikult vastu peab, siis peaks teda premeerima," selgitab ta.

Kui kaua harjutamisperiood kestab, on tema sõnul individuaalne - on koeri, kes harjuvad juba nädalaga, kuid mõnel võib leppimine võtta mitu kuud. Peamine, et koer lubaks suus rahulikult toimetada, see aitab hõlbustada ka hilisemaid loomakliiniku visiite.

Kui kutsikas rahulikult suu kallale lubab, on aeg üle minna järk-järgulisele puhastamismetoodikale. Alustada võiks veterinaari hinnangul pisikeste "võõrkehadega", milleks võib olla marli, vatitikk, pisike riidest rätik ning sellega hambad üle käia kasutades loomadele mõeldud hambapastat. „Sellel pole küll suurt efekti, kuid harjutamise mõttes on see vajalik," kinnitab Tamp.

„Mitte mingil juhul ei tohiks kasutada inimestele mõeldud hambapastat, see on koerte jaoks mürgine. On olemas erinevate maitsetega koerte hambapastasid, näiteks maksamaitseline. Kui seda näpule panna ja siis koera suus hõõruda, saab loom aru, et hammaste puhastamisega kaasneb ka midagi maitsvat," õpetab loomaarst.