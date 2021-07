Prügilõksu takerdunud siilitüdruk pääses ema elu hinnaga

Peale vaadates oli selge, et nende siililaste emaga oli midagi juhtunud, sest ilma vee ja söögipuuduseta nii pisikesed pojad pesast välja ei tule, kindlasti mitte üksinda. Teades, et siilidel ei ole tavaliselt vaid kolme poega, suunas varasem kogemus ja vilunud silm sammud kohe lähedal olevasse tihedasse põõsastikku ja seal nad olidki - kuus kõhnukest siilipoega kellest üks kandis ahistavat kaelavõru.

Siililapse kasvades oli kaela ümber olev võru pitsitanud järjest enam, kael oli pikk ja peenike, esimeste jalgadega tippis ta vaid väga pisikesi samme. See väike siilitüdruk sai pääsemisvõimaluse oma emme elu hinnaga. Kui teised vajasid abi söögiga, siis tema vajas tõsist ravikuuri ja kaks korda päevas haavapuhastust.

Trööstitu pilt hakkas vaikselt muutuma, esimesed käpad hakkasid tasapisi astuma pikemaid samme, haavad hakkasid vaikselt paranema ja siilikese isu kasvas. Täna on Siilipusa hoiukodus 170 grammine aktiivne siilipiiga, kes jõudsalt suuremaks kasvab ja vabaduse poole pürgib.

Üks elu võideti selles olukorras teise elu hinnaga. Mõtlemapanev on, kui palju me selliseid prügilõkse maha jätame, olgu see siis toidulõhnaline kilekott, mis meelitab sinna sisse pugema, nöörijupp, mis jagadesse takerdub või pakendid, mis loomadele külge jäävad.