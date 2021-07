Kas tõesti viis päeva elu lõpuni? Aita päästa surmasüsti ootav koer!

Koera perenaine on invaliidistunud ning sunnitud kolima sotsiaalkorterisse, kuhu looma kaasa võtta pole võimalik. Samas on koer siiani elujõuline, hinnanguliselt 8-10 aastat vana ning tal võiks ees olla veel mitmed väärtuslikud eluaastad.

Probleemiks võib osutuda asjaolu, et koer on suure osa aja elanud ketis ning pole võõraste suhtes kuigi usaldav. MTÜ Aita Mind Koju on valmis koera surmasüstist päästma ja ajutiselt enda juurde võtma eeldusel, et ta hiljem püsiva omaniku leiab. "Eks ma aitan teda vajadusel sotsialiseerida," lubas MTÜ perenaine Irmeli Grönberg.