Lebofarm Saksamaal: lehmi ei lüpsta ja sead põõnavad poole päevani

Tegelikult olid need loomad juba piltlikult öeldes teel tapamajja, kuna olid kas liiga kidurad või agressiivsed. Surma asemel ootas neid aga hoopis endine piimafarm, mis pakub neile unistuste elu ja mille eesmärgiks on tõestada, et loomi ei pea rakendama toidutööstuse vankri ette. "Me peame loomad rahule jätma ja vaatama, kuidas saaksime teisiti elada," väidab hoiukodu omanik Karin Mück, kes koos elukaaslase Jan Gerdesiga farmiloomad oma hoole alla on võtnud.