Kaalud veganiks hakkamist? Loomasõbralikku toitumist toetav programm jõudis Eestisse

Programm "10 nädalat veganluseni" on kõigile tasuta ning igal nädalal saavad osalejad meili, mis sisaldab näpunäiteid ja informatsiooni, mis aitavad vegantoitumisele üle minna. Lisaks on Facebookis privaatne grupp, kus ootab ees sõbralik kogukond inimesi: nii programmiga liitunud veganhuvilised kui ka juba kogenud täistaimetoitlased, kes oma kogemusi jagavad.

Loomuse juhatuse liikme Anu Tensingu sõnul on "10 nädalat veganluseni" suurepärane võimalus veganlusega rahulikus tempos tutvuda ning oma toitumist ja elustiili loomasõbralikumaks muuta. "Loomadest hoolimine ja täistaimne toit pole veel kunagi varem olnud nii kättesaadav ja lihtne kui praegu. Kutsume kõiki üles väljakutset vastu võtma ning loodetavasti otsustavad osalejad vegantoidu kasuks ka pärast 10 nädala möödumist," lisas ta.

Lisaks Eestile on "10 nädalat veganluseni" saadaval näiteks Saksamaal, Rootsis, Rumeenias, USA-s ja Austraalias. Iga riik on kohandatud programmi logo vastavalt kohalike seas levinud toitudele. Eestikeelse versiooni logol on kujutatud ühepajatoit.