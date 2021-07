Kas saad aidata? Mitmest haigusest tervenenud südamlik murelaps Lumi Liis usub inimeste headusesse

Kuigi kass vajab veel pikalt ravi ja turgutamist, lubati ta kodusele ravile hoiukoju, kus tuleb teda toita iga 4 tunni tagant sondist ja manustada ravimeid ning vitamiine. Ees on veel pikk tee, kuid hoiukodu ja Pesaleidja annavad oma parima, et kiisu ometigi terveks saaks.

Lumi -Liis on Pesaleidja murelaps, aga vabatahtlikud ei anna alla ja teavad, et ta väärib seda, et keegi ka tema eest võitleks. Kiisu on hoiukodu valge inglike, kes tervena võttis hüljatud kiisulapsi ja uustulnukaid hoiukodus suure rõõmu ja hoolitsusega vastu. Ta asus neid kaitsma suuremate kiisude eest, kes pisikesi ei sallinud ja pesi kõik pealaest jalatallani puhtaks. Ka kõik hoiukodu külastanud kiisu soovijad said Lumi Liisile pai teha ja ta nurrus alati ennast sülle, et rääkida pikalt ja põhjalikult oma elust hoiukodus.