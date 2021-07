Vakladest puretud ja vigased: hüljatud kasside hooaeg on saavutanud täistuurid

"Pärast pöörast äikesetormi oli meie hoovist kuulda südantlõhestavat kassinuttu. Veendunud, et meie enda loomad on toas, läksime abikaasaga õue vaatama, kes see väike hädaline on. Leidsime katkise näoga kassipoja, kes jõi parajasti lombist vett. Meid nähes tuli ta kohe meie juurde, tehes tõesti kõige hullemat kisa, mida ma eales kuulnud olen," kirjeldab Vihmakese leidnud inimene, kes esmalt Loomapäästegrupi poole pöördus. Paraku selgus, et neil ei ole Lääne-Virumaal kedagi appi saata.

Leidja jätkab: "Panime ta kuiva kohta, andsime vett ja süüa ning jäime edasisi juhiseid ootama. Ta põsehaav ei veritsenud ja meile tundus, et ta on kuskil saepurus maganud, aga hiljem selgus, et need olid hoopis vaglad. Otsisime kõik kõrvalhooned läbi, et ega mõni külakass sinna oma poegi pole poetanud, aga ei leidnud midagi. Kaamerast hiljem nägime, et ta justkui tuli meie hoovi vasakult, lähim naaber seal pool on umbes poole kilomeetri kaugusel ja ta pidi tulema kas läbi meetri kõrguse rohu või mööda maanteed. Teisel pool on naabrid lähemal, kuid ka sealt tulles pidi ta vantsima tõsises vihmas ja tulema üle maantee, kus sõidab üpris palju autosid. Meile jäi abikaasaga arusaamatuks, kust kohast ta meieni jõudis ja lihtsalt leppisime sellega, et vihm ta meile tõi."

Abivajaja jõudis MTÜni Cats Help, kes kassipoja loomakliinikusse toimetas. Seal selgus, et loomal on lõualuumurd ning vaglad on teda õginud seest- ja väljastpoolt. Mõnda aega oli õhus küsimus, kas Vihmake üldse ellu jääb, kui arstide abiga on ta nüüd taastumas. See on lühikese aja jooksul neljas kass, kes samasse MTÜsse viletsas seisus sattunud on.

Vabatahtlikud tõstavad küsimuse, mil moel kass niisuguseid vigastusi saanud on ning arvavad kogemuste põhjal end teadvat ka vastust: sellised lõualuu vigastused tekivad pisikesel kassipojal, kui ta leitakse autotee lähedalt, kui autoaknast loobitakse sõidu ajal välja "ebasoovitavaid elukaid", et nendest vabaneda.