Oli vast ehmatus: e-poest kala tellinud pere leidis saadetisest üliohtliku eluka

Pakisaajad sulgesid kiiresti karbi ning toimetasid saadetise lähimasse politseijaoskonda. Kohalik zooloog viitas, et tegu on väljasuremisohus liigiga. Siiami krokodill kanti 2012. aastal ohustatud liikide nimekirja. Siiski on Hiinas lubatud seda teatud tingimustel nii kasvatada kui müüa.