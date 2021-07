Kiisude arusaamatud kombed: miks su kass sind limpsib?

See selgitab nii mõndagi - paljud kassid limpsivad selleks, et saada sinu segamatut tähelepanu! Kassid ei saa sinu ees paberiga vehkida või saata sulle sõnumeid tähelepanu saamiseks, mistõttu võivad nad näugumisele lisaks sind limpsida, signaliseerimaks, et nad soovivad tähelepanu.

Oled kunagi tähele pannud, et su kass limpsib sind koheselt pärast seda kui oled end kreemitanud, pesemast tulnud või valmistanud midagi köögis? Kass teeb seda, sest ta soovib maitset sellest, mis iganes sul peal on!

Mis on see imeline lõhn, inimene?

Sellegipoolest, kui su kass sind limpsib, võta seda komplimendina! Kassi vastu limpsimine ei ole soovitatav, kui sa just ei taha, et su suu oleks karvu täis.

Täpselt nagu sinu kassil on pea peal lõhnanäärmed, millega ta sind sõbralike peamänguseansside ajal "märgistab", on üks põhjus, miks sinu kass sind lakub, ka sinu kui oma territooriumi märgistamine. Kui plaanid lahkuda kodust pärast seda kui kass on sinu käsi või sõrmi limpsinud, on mõistlik enda käsi enne teistele külla minemist pesta, et olla arvestav nendega, kes on kasside vastu allergilised.

Lisaks ilmselgele pesemise funktsioonile limpsivad mitmed kassid end ka seetõttu, et see rahustab neid. Kui su kass oli kord väike kiisupoeg, limpsis emakass teda hoolitsusest. Kasside süljes leiduv valk (Fel d 1) on see, mis põhjustab osadel inimestel kassiallergiat.

Nagu me kõik teame, „vannitavad" kassid end sageli selleks, et püsida puhtad. Kassid on puhtuseetalonid ja võtavad enda puhastamist tõsiselt. Tänu kasside karedale keelele ja süljele eemaldavad nad edukalt oma karvkattest soovimatu mustuse. Põnev fakt: keskmine kass veedab 15-20% oma päevast end pestes.

Kui su kass limpsib sind mänguliselt, näitamaks, et tahab saada pai või soovib mängida, on see sobilik. Kui märkad aga, et kass muutub neurootiliseks või hakkab selliselt käituma üha sagedamini, võta seda märgina sellest, et ta on stressis. Kassid käituvad kinnismõtteliselt kui nad on stressis või ärevil. See on nende omanikena meie töö selgitada välja, mis neid muretsema paneb.

Kas kassi rutiinis on hiljuti olnud muutuseid? Kassid on harjumuspärased olendid, kes arenevad rutiinist väljas olles. Pea seda meeles, kui su kass limpsib sind ühel hetkel ootamatult palju ja tema rutiinis on olnud muutusi. Näited rutiini häirimisest: uue pereliikme, inimese või teise looma, lisandumine perekonda, muudatused toitumises või söötmise ajakavas, hiljutine kolimine.

Olen sinu juures õnnelik!

Kassid limpsivad end sageli enese rahustamiseks. Kui täheldad, et sinu kass peseb end sinu ees sageli, võta seda kui positiivset märki. Kass tunneb end sinu seltskonnas rahulikuna ja mugavalt. Kui kass lamab selja peal, on nad kõige haavatavamad. Seega kui ta teeb seda sinu juuresolekul, ei näe ta sind ohuna ning see on suurim usalduse märk, mida kass sulle näidata saab.

Kui kass limpsib sind aegajalt muretul ja armastaval viisil, on see märk sellest, et sa mõjud talle rahustavalt. Sellegipoolest lähevad mõned kassid limpsimisega hoogu selleks, et maandada stressi ja vältida stressorit, mistõttu on oluline, et hoiaksid oma kassi käitumisel silma peal. Näiteks kui su kass nurrub suletud silmadega ja lakub sind, on ta lihtsalt õnnelik

Pane tähele!

Kui täheldad, et sinu kass limpsib sind ülemäära, võib see olla märk, et ta jäi emast ilma või võeti pesakonnast ära liiga vara. Paljud meist on oma kassid tänavalt päästnud ja meil ei ole alati selget pilti tema ajaloost, kuid kui sul on, pea seda tegurit meeles kui tead kindlalt, et kass võeti pesakonnast noorelt ära.

Kui sinu kassi limpsimine muutub kinnisideeliseks ja seda ei saa peatada ka siis, kui üritad tema tähelepanu mujale suunata, võib see olla ohumärk millestki tõsisemast, näiteks stressist, ärevusest või haigusest.

Kas sul on vanem, pensionärist kass, kes on hiljuti hakanud sind limpsima? On aeg minna kiisuga arsti juurde, sest see võib olla märk hüpertüreoidismist, mis võib põhjustada kassides käitumise muutuseid.