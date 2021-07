Lihtsalt ei suuda piinlemist pealt vaadata: loomasõbrad päästavad närilisi zookauplustest neid välja ostes

Veepuudus, seenhaigused ja parasiidid, privaatsuse puudumine, sugulaspaaritused – see on lühike loetelu ebanormaalsetest tingimustest, mida loomaarmastajad zookauplustele süüks panevad. Nii mõnelgi läheb süda haledaks ja õnnetut närilist vaadates ostab ta halvima vältimiseks looma omale. Eesti Loomakaitse Seltsile on teada juhtum, kus liiga vara emast võõrutatud loomapoeg pärast koju toimetamist suri.