Ojad ja kraavid kuivavad: jäta metsloomale joogivett!

Palava ilma korral ei vaja värsket vett mitte ainult meie lemmikud, vaid ka metsloomad. Tavapärased metsloomade joogikohad (kraavid, lombid, väikesed ojad) on pika kuumuse tõttu kuivad. Loomad ekslevad ringi, otsivad vett ning võivad jõuda ka sinu aeda.

Lisaks liiguvad metsloomad ringi ka linnas - Mustamäel võõraks loomaks pole ei siil ega jänes. Aita loomakest ning pane talle jooginõu. Külastada võivad sind peamiselt siilid, oravad, mesilased ja linnukesed. Selle pärast on oluline, et paneksid vett just madalasse kaussi. Madala kausi asemel sobib ka savist alustaldrik. Suurde tünni või ämbrisse ei pääse väiksemad metsloomad ligi. Mesilased ning oravad võivad aga suures anumas uppuda.