Innovatiivne lähenemine: soomlased löövad põhjapõtrade sarved särama

Legendaarne põhjapõder Rudolf saab tõenäoliselt liikuda muretult - juba tema punane nina on kaugele näha. Paraku juhtub Soomes igal aastal 3000 kuni 5000 liiklusõnnetust, kus üheks osapooleks on põhjapõder.

Muutmaks liiklust ohutumaks, on Soome vastu võtnud otsuse värvida põhjapõtrade sarved üle helendava pihustiga, et loomi pimedal ajal autojuhtidele nähtavamaks muuta. Algatuse taga on MTÜ Põhjapõtrade Karjaste Assotsiatsioon. Nad on võtnud eesmärgiks lüüa särama võimalikult paljude põhjapõtrade sarved. Projektiga tehti algust juba mitu aastat tagasi ning see on maailmas suurt huvi äratanud.