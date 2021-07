ILSE BLOGI | Jätke mind rahule, aga mitte üksi!

Olles nii koeraomaniku kui lemmikloomaportaali toimetajana lugenud ja avaldanud terve rea lugusid koera sotsialiseerimisest, tundub mulle üha sagedamini, et eraelus tuleb käed üles tõsta. Alustasime Ilsega kohe, kui ta meile koju jõudis ja masterplaan on olnud see, et ta end igal pool turvaliselt tunneks. Et miski teda asjatult ei ehmataks ega šokeeriks, sest see võib kogu eluks jälje jätta.

Seega on nii meil käinud külalisi kui oleme ise kutsika külla kaasa võtnud, looduse- ja kohvikutrippidest rääkimata, ning lasknud tal situatsiooni niivõrd rahulikult jälgida, kui see võimalik on. Tulemus on ikka sama: Ilse jaoks jagunevad inimesed rangelt omadeks ja võõrasteks ning viimastega pole tal mingit huvi suhelda.

Paari päeva eest oli mul lausa kahju ühest vanast mehest, kes oma tugiraamiga promenaadil pingil istus ja kui mööda jalutasime, viimaks kurvalt ohkas, sest tema meelitused "Idi sjuda, taksa! Oi kakaja tõ krasivaja!" ei kandnud absoluutselt vilja. Ilse pööras lihtsalt pea ära ja onu nentis kurvalt: "Nje hotšet!"

Paar nädalat tagasi külastas meid minu tädi, kes on suur koerasõber ja kellel olid väga soojad suhted meie eelmise taksi Tildega. Erinevalt joviaalsest seltskonnahingest Tildest tuli Ilse ja lihtsalt istus mu varvaste peal, kui süüa tegin. Ei lepitanud ta südant ka kingituseks toodud maius - ta jättis selle puutumata. Ka koeraarmastajatest sõbrad ei saa temaga kuigi kergesti jutu peale.

Ei, ta ei muutu agressiivseks ega ka ülearu närviliseks, lihtsalt... võõrastega suhtlemine pole tema jaoks. Juba õige varakult märkasin, et pärast mõnd rahvarohkemat pidu on pohmell koeral, mitte inimestel. Järgmise päeva lamab ta lihtsalt oimetult maas.