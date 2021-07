LÕBUSAD FOTOD | Justkui suvelaagris: šimpansid maiustasid jäätisega, elevandid maalisid lontidega pilte

Elevandid said maitsta kohupiima, õuna ja koorejäätist. Et seekord oli jäätis küllaltki väike, rändas see otsemaid suhu. Lisaks said elevandiemandad tegutsemiseks kaks suurt velgedega traktorirehvi: ka neil on vahel mõnus raskete mänguasjadega jõudu katsuda.