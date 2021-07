Mida teha, kui kass on kaduma läinud?

Suure tõneäosusega liigub kass algul sihitult, kuid peagi avastab ta end tundmatult territooriumilt, hirm poeb nahavahele ja ta varjub esimesse võimalikku peidupaika. Toas elanud kiisu jaoks on välismaailm tundmatu ja hirmutav koht.

Kuigi kodu võib olla silmaulatuses, on kiisu hirmunud ja instinktid käsivad tal varjuda. Ei ole tõenäoline, et tubane kiisu liituks kohe hoovis elava kassikarjaga või läheks kilomeetritepikkusele rännakule. Sellepärast on sul suured šansid kiisu üles leida, kui kohe tema kadumist märgates tegutsema hakkad. Siin on mõned sammud, mille võiks kassiotsija kindlasti läbi teha:

- Otsi kõikvõimalikest kohtadest, kus all või sees loom ennast peita võiks – hekid, kuurid, autod, lahtised keldriluugid. Ära unusta ka ülespoole – puude otsa, katustele – vaadata. Kutsu otsimise ajal kiisut meelitava häälega. Võimalik, et ta ei vasta, kuna on ehmunud ja hirmul. Kuid ta võib seda teha.

- Otsi uuesti öö hakul, kuna siis on tänavatel vaiksem – ta kuuleb sind paremini ja hirmutekitavaid faktoreid on vähem. Kasuta taskulampi ja kontrolli üle ka need kohad, kuhu oled juba vaadanud.

- Võta kaasa kassitoitu. Mida tugevamini see lõhnab, seda parem. Konservi võib ahjus soojemaks teha, siis tuleb lõhn paremini esile. Krõbista krõbinatekotiga. Kui kiisut ikka leida ei õnnestu, jäta toit kuhugi maja lähedusse. Võid sinna jätta ka kiisule tuttavaid asju, need tekitavad temas turvatunnet, kui ta kusagil läheduses peaks olema.

- Võta ühendust naabritega, ka kõrvalmajadest. Heaks infoallikaks võivad olla tänaval mängivad lapsed, nad on väga tähelepanelikud, samuti küsi kohalikelt „kassitädidelt”, tervisejooksjatelt, koertega jalutajatelt.

- Tee kassi pildiga kuulutused ja jäta need kohalikesse lemmikloomapoodidesse, paigalda kuulutused ka selleks ette nähtud avalikesse kohtadesse (kui kiisu üles leiad, ära unusta kuulutusi maha võtta). Võid pakkuda ka sümboolset leiutasu, mis võib eriti motiveeriv olla kohalikele lastele.