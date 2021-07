Häid nippe, kuidas oma aed siilisõbralikumaks muuta

Paari lihtsa sammuga saad muuta oma aia mitte ainult siilisõbralikumaks vaid ka palju põnevamaks iseendale ja lastele. Nende sammudega muutub Sinu aed liigirikkamaks vääriselupaigaks.

Kuidas seda teha?

1. Raja aeda metsik nurk

Tekita oma aeda nurgake, kus kasvavad puhmad ja kõrge rohi. See on siilile ideaalne päevane puhkepaik. Lase ühes aiaosas muru kõrgeks kasvada või külva lausa looduslike heinataimede ja aasalillede segu. Ära niida seda aiaosa ka sügisel vaid lase tal olla ka ületalve selline metsik ja looduslik. Selline looduslik nurgake on pelgupaigaks väga paljudele selgrootutele ja putukatele kus nad saavad oma elutsükli rahulikult lõpuni elada ja paljuneda. Aias sumisevad putukad ja mesilased on vajalikud nii siilile kui ka aiale endale.

2. Muuda oma juurviljapeenrad siili-paradiisiks

Juurviljade kasvatamine loob ideaalse “siilimaastiku”. Peaasi, et sa ei kasuta peenral kemikaale ja mürke ning ei pane peenra ümber piirdeid ja võrke. Piirded ei ole vajalikud, kuna siilid on juurviljapeenras parimad kahjuritõrjujad. Siilid panevad nahka kõik teod, nälkjad ja teised juurviljade vaenlased.

3. Paku siilidele lisasööki

Täienda siilide looduslikku söögivalikut pakkudes neile (naturaalseid mittesoolatud) maapähkleid või rosinaid. Võid pakkuda ka kassi-ja koerakonserve ja krõbinaid, loomaliha hakkliha, toorest muna. Lisatoit annab siiliperele väikese konkurentsieelise ja neil on suurem võimalus aasta üle elada.

Kindlasti ei tohi siilidele pakkuda soolaseid ja vürtsiseid toite ning piimatooteid. Piimatooteid on mitmel põhjusel sobimatud- siilide jaoks on lehmapiim seedimatu ja teiseks on tänapäeva piimas nii palju antibiootikume ja ravimeid, et see võib teie siili lihtsalt ära tappa. Inimestena tarbime piima omal vastutusel aga siilile ei maksa seda tõesti pakkuda.