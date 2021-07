Ole ettevaatlik — need on tegevused, mida su koer ei salli

Karjumine võrdub koerale vihase haukumisega, mis tema keeles tähendab, et tal on jama kaelas. Selline koolitamise tehnika ei mõju loomale hästi, sest see hirmutab ja ajab segadusse. Tihtilugu ei saa ta üldse aru, milles ta süüdi on. Karjumise asemel tuleks jääda rahulikuks ja pöörata tähelepanu kasutatavale hääletoonile. Kui koera kiidad, olgu sinu hääletoon kerge ja rõõmus, kuid kui midagi käsid, siis konkreetne ja madal. Muutes hääletämbrit, saad oma koera tähelepanu ilma teda hirmutamata.

Sinu koer ilmselt ei pahanda, kui sa teda vahel kallistad, aga see ei ole tema jaoks midagi meeldivat. Ta kannatab selle lihtsalt ära, kui sa ta enda vastu surud. Paljudele koertele võõraste inimeste kallistused ei meeldi. Kui koer paneb oma käpad või keha teise koera peale, siis on see tavaliselt katse ülemvõimu või kontrolli haarata. Nii et kui sinu koer just pikisilmi ei naudi kallistusi, räägi sõpradele ja tuttavatele, et kallistamise asemel on parem teda hoopis sügada. Koeraga suhtlemisel lasku koera tasandile, ära lähene talle pea kohalt.

Koera jaoks tähendab pikalt otsa vaatamine väljakutset. Jälgi oma koera näiteks siis, kui ta lindu jahib. Selles, kuidas ta pilguga looma fikseerib, ei ole lustlik ja sõbralik uudishimu. Olgugi, et sinu oma koer ilmselt ei ärritu selle peale, kui talle otsa vaatad, sest nii oleme me maast madalast oma koeri õpetanud, sellest hoolimata ei ole see neile väga meeltmööda. Loomariigis on see väljakutsuv käitumine ja võõrad koerad võivad seda täpselt nii ka tõlgendada. Ära kunagi vaata otse silma sisse koerale, kes tundub ärritunud, agressiivne või hirmul! Jälgi kuidas koerad omavahel suhtlevad ja pilke vahetavad.

Liiga pikk üksiolemise aeg

Koerad on sotsiaalsed loomad ja sina koos pereliikmetega moodustad tema karja. Koertel, kes on igapäevaselt üksi kodus kümme tundi või rohkem, tekivad käitumisprobleemid ning võivad tekkida ka psühholoogilised probleemid.

Sinu koer on sinu pereliige ja sul tuleb temaga veeta aega. See on normaalne, et käid igapäevaselt tööl ja koer peab päeval üksinda olema, kuid kui päevad on regulaarselt väga pikad, palu võimaluse korral mõnd sõpra või tuttavat, et ta loomakese vahepeal jalutama viiks. Kui see tõesti pole võimalik, tuleks töölt naastes veeta lemmikuga rohkem aega. Tee temaga pikk jalutuskäik, et koer saaks vajalikul määral ka liikuda. Koera vajadused peavad olema rahuldatud, see hoiab eemal ka pahandused, liigse ärevuse ja muud käitumisprobleemid. Kui oled ise kodus, lase koeral enda lähedal olla. Koosolemised on sinu koera heaolu jaoks väga olulised. Leia tema jaoks see aeg.

Ülerahvastatud koertepargid

Paljud koerad ärrituvad või muutuvad kaitsvaks kui pargis on liiga palju võõraid koeri. Kujuta ette olukorda, kus sisened lifti, aga ees on juba 20 klouni. Sama tunneb sinu koer, kui peab koertepargis kümnete teiste koertega koos olema. Kui sinu koer on seltskondlik, peaks saama hakkama mõne koeraga tingimusel, et ruum on piisavalt suur, igaüks saab eralduda ja koerad on viisakad. Kui koer on häbelik, peaks teda sotsialiseerima kõigepealt koertega, kes talle juba veidigi tuttavad on. Pane tähele, et koeraparkides on ka väga palju võõraste koerte lõhnu, mis võivad sinu lemmiku stressi ajada. Seal käib väga palju koeri, mistõttu levib seal ka haigusi.

Võõrad koerad oma territooriumil