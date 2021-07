ETTEVAATUST! Liikvel on jõhkrad loomapiinajad, kes peibutavad koeri žilettide, klaasikildude ja patareidega täidetud vorstikestega

Tartus Anne tänavalt sai üks koeraomanik oma lemmiku suust kätte maja juurde visatud sardelli, mille sisse oli peidetud nööppatarei.

Samal ajal avastasid tähelepanelikud kodanikud sarnase leiu ka Tartu Tähtvere koertepargi lähedusest klaasikildudega täidetud viineri.

Olukord ei ole Tallinnaski sugugi turvalisem. Mitmetes Facebooki gruppides hoiatatakse Lasnamäel tegutseva sadisti eest, keda on märgatud Lasnamäel Priisle kaupluse ees olevas bussipeatuses sardellidesse žiletiteri, münte ja muid metallasju toppimas.

PPA pressiesindaja Kerly Virk kommenteerib, et politseile ei ole seni laekunud ühtki teadet, et mõni koer oleks viga saanud nõelu, okastraati või klaasikilde täis pikitud vorstijupi pärast. "Ka ei ole politseisse pöördunud keegi, kes sellise leiu otsa oleks sattunud," lisab ta.

"Sotsiaalmeediasse taoliste postituste lisamine on tänuväärt ettevõtmine juhul, kui kogukonda on vaja mistahes ohtude eest hoiatada. Samas ei kao need ohud, kui võimalikku süüdlast ei tuvastata. Seepärast peaks käsikäes käima juhtunust politseile teatamine ning alles seejärel sotsiaalmeedia."

Kui kellelgi on kahtlus, et tema koer on sellise ohtliku maiuse tõttu viga saanud või on kuskil mõne sellise vorstijupi leidjaks, siis soovitab Virk sellest oma piirkonna korravalvureid kindlsti teavitada.

Agnes Blank Eesti Loomakaitse Seltsist ütleb, et ka nende poole pöördutakse seesuguste juhtumitega aastas vaid paaril korral. "Selle aasta jooksul on meie poole pöördutud ühe looga, kus Lasnamäel sõi koer mürgitatud viineri. Koer toimetati kiirelt veterinaari juurde, kus ta raviti terveks ja ta jäi õnneks ellu. Küll aga on eraldi küsimus, kas kõik omanikud saavad koera mürgitamisele jälile ning kui paljud pöörduvad sellega politseisse või loomakaitseorganisatsiooni poole."

Blank julgustab alati sellises olukorras politseile avaldust tegema ning soovitab oma kogemus teha teistelegi kuuldavaks läbi loomakaitseorganisatsiooni. Eesti Loomakaitse Seltsile saab oma loost teada anda info@loomakaitse.ee