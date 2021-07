Ulukispetsialist Peep Männil: ilvese seisund ei näita paranemismärke. Kus võivad peituda selle põhjused?

Siinkohal olgu lugejale meeldetuletuseks mainitud, et keskkonna kandevõime (mahutavus) on ökoloogias parameeter, mis iseloomustab populatsiooni suurust (arvukus), mille puhul populatsioon kasutab keskkonnavarusid (nt toitu, pesapaiku) samal määral, kui need looduslikult uuenevad. Ilvesel on Eestis metskitse kõrval küll alternatiivseid saakliike, nagu näiteks jänesed, rebane, kährik, kobras, pisinärilised ning mitmed linnuliigid. Neist piisab täiskasvanud isendite ellujäämiseks, aga mitte tugevate pesakondade üles kasvatamiseks. Lisaks sellele kätkeb rebaste ja kährikute ilvese söögilauale tulek endas suurenenud riski nakatuda kärntõppe, mis oli kindlasti üheks täiendavaks suremusteguriks näiteks 2010ndate aastate esimeses pooles, mil nii rebaste kui ka kährikute seas oli seda haigust põhjustav süüdiklest laialt levinud.

Keskkonnaagentuur avaldas hiljuti värske ülevaate ulukiasurkondades aastate jooksul toimunud muutustest ja nende põhjustest. Sealt selgub, et ilveste arvukus on meil väiksem kui võiks olla. Ilvese arvukuse viimane kõrgseis oli 2000ndate lõpus ning hea aastane juurdekasv võimaldas neid toona ka küllaltki palju küttida. Kuna metskitse, kes on ilvese peamine saagiliik, arvukus oli sel ajal väga kõrge, oli kõrge ka ilvese keskkonna kandevõime, mida väljendasid head juurdekasvunäitajad.

Ega me täpselt ei tea, kuid siiski on üsna tõenäoline, et ilvese arvukuse ennetava langetamiseta oleks metskitse arvukus veelgi kahanenud, tuues endaga kaasa ilvese keskkonna kandevõime veelgi madalama läve ning tema arvukuse veelgi suurema languse, millest välja tulek oleks olnud veelgi vaevalisem. Küll aga tuleb üheselt otsustajate eksimuseks pidada 2015. aastat, mil nii metskitse kui ka ilvese seisund näitas paranemist, küttimise lubamist, hoolimata selle väga tagasihoidlikust mahust. On üsna tõenäoline, et sel aastal maakondadele jaotatud 1-2 isendiline küttimislimiidi mõju oli oodatule vastupidine ehk mitte ei piiranud salaküttimist, vaid võis selleks pakkuda hoopis lisavõimalusi.

2010ndate algul, mil metskitse arvukus oli juba langenud ning sellest tulenev ilvese arvukuse langus oli samuti juba märgatav, jätkati ilvese küttimist, seda küll juba oluliselt vähendatud mahus. Toona sai nimelt otsustatud, et ilvese keskkonna kandevõime kahanemisel alla kriitilise piiri on mõistlik jahipidamisega vähendada ka ilvese arvukust, et soodustada metskitse arvukuse kiiremat taastumist ning luues sellega eelduse ka ilvese kiiremaks taastumiseks.

Tunnustatud meetod

Eestis kasutusel olev ilvese seire metoodika põhineb peaasjalikult isendi- ja jäljevaatluste kaardistamisel üle kogu Eesti (tehakse talveperioodil) ning nende andmete analüüsi tulemustena tuuakse välja erinevate poegadega emailveste arv ja levik. Sarnane metoodika on kasutusel ka näiteks Soomes, Rootsis ja Norras ning see on rahvusvahelistes teadusringkondades tunnustatud.

Suur enamus algandmeid kogutakse jahimeeste poolt, kuid nende analüüsi teeb Keskkonnaagentuur, et tagada tulemuste sõltumatus. Lisaks jahimeeste vaatlustele on analüüsi olnud kaasatud ka Keskkonnaagentuuri spetsialistide ning usaldusisikute vaatlused. Samuti on Keskkonnaagentuur viimase kümne aasta jooksul varustanud kokku 19 ilvest GPS-saatjatega ning nende liikumisi jälginud.

Mainitud telemeetriauuring on tehtud koostöös Tartu Ülikooli teadlastega ning nende tulemusi on jooksvalt kasutatud ka ilvese asurkonna seires. Lisaks sellele on Keskkonnaagentuuri spetsialistide osalusel tehtud ilvese Balti populatsiooni geneetilisi uuringuid, mille põhjal on avaldatud mitu teadusartiklit. Niisiis, kui keegi väidab, et Eesti ilvese seire ei põhine teaduslikel alustel, on see avalikkust selgelt eksitav.





Otsused vastavad muutustele

Ilves on meil jahiuluk, mitte kaitsealune liik. Kui Euroopa Liidus on ilves rangelt kaitstavate liikide nimekirjas, siis Eesti on siinkohal vastav erand ning me saame tema kaitset korraldada läbi jahiseaduse. Ilvese kaitset ja ohjamist saab nimetada kohanduvaks (adaptive management), kus asurkonna seisundi muutusi ning selle kaitseks ja ohjamiseks rakendatud tegevuste mõju jälgitakse iga-aastaselt. Iga aasta kohandatakse ka uusi otsuseid vastavalt muutunud olukorrale. Mida pikemad on seire aegread, eriti kui need sisaldavad erisuunalisi arvukusdünaamika nihkeid, seda adekvaatsemaks muutuvad ka otsused. Niisiis toimub meil ajas pidev õpiprotsess, kus muu hulgas õpitakse ka varem tehtud vigadest.