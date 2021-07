Kassi ülekaal võib omanikule kalliks maksma minna! Kuidas aru saada, et kass on liiga paks?

Ülekaalulisus ei ole pelgalt liigne rasva kogunemine kehas, vaid ka pideva kroonilise madalatasemelise põletikuga kulgev haigusseisund. Liigne rasvkude vabastab hormoone ja põletikumediaatoreid, mille kogumõju organismile on seni teadmata. On aga teada, et ülekaalulisus soodustab paljude teiste haiguste teket või raskendab nende kulgu. Leitud on seoseid ülekaalulisuse ja liigesehaiguste, hingamisprobleemide, neeruhaiguse, suhkrudiabeedi, põieprobleemide, kõrge vererõhu, poegimisraskuste, südamehaiguste ja osade kasvajate vahel. Ülekaaluline loom talub sooja ilma kehvemini ja on seega ka suuremas kuumarabanduse ohus. Samuti on neil suurenenud anesteesia- ja operatsioonirisk ning teatud operatsioone ei pruugi saada enne kaalulangetust teostada. Samuti on aeglustunud haavade paranemine. Leitud on ka seoseid käitumisprobleemidega. Ühesõnaga — ülekaalulist kassi ohustavad arvukad terviseprobleemid, millega tegelemine võib mõistagi ka omanikule kalliks maksma minna. Isegi üks lisakilo võib teie kassi tervises, üldises heaolus ja elukvaliteedis suure erinevuse tekitada.

Tänapäeval on lemmikloomade söötmine tehtud üpris lihtsaks. Täisväärtuslikke krõbinaid ja konserve on poelettidel väga erinevaid valikuid. Samas ei suuda me omanikuna sageli pakkuda lemmikule piisavas koguses füüsilist aktiivsust. Nii söödetaksegi toiduga loomale rohkem energiat, kui ta ära kulutab ning ülejäägid kogunevad rasvkutte. Enamasti ei tea loom ise, kui palju toitu ta päeva jooksul sööma peaks ja kehtib reegel, et mida maitsvam toit, seda suurem isu. Sageli on põhitoidukordade vahel ka snäkid või preemiad, palakesi antakse oma toidulaualt juurde või on krõbinad/konserv terve päeva vabalt ees. Mingil määral on ülekaalulisusel geneetiline taust. Mõned tõud on suurema isuga ja suurema rasvumisriskiga (näiteks labradori retriiver, pikakarvaline taks, šoti terjer). Samuti on mõju steriliseerimisel/kastreerimisel, sest pärast operatsiooni looma ainevahetus aeglustub ja aktiivsus väheneb, kuid isu suureneb. Siinkohal on oluline, et omanik jälgiks oma looma kehakonditsiooni ja korrigeeriks vastavalt toitumist. Ainult tõug või steriliseerimine/kastreerimine ei tee looma paksuks, põhjuseks on siiski liigne söötmine ja vähene aktiivsus. Pärast operatsiooni tuleks järk-järgult üle minna kastreeritud/steriliseeritud looma toidule. Ülekaalu ennetamine on oluliselt lihtsam, kui selle alandamine.