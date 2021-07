Aiaomanik, ole muru niites tähelepanelik: muru sees võib peituda imearmas tegelane!

Siilil on kuni kaks pesakonda aastas ja pesakonnas on harilikult kuni kuus poega. Siilipojad on sündides paljad ja pimedad, kuid pehmed okkad kasvavad juba mõne päevaga ja silmad avanevad kahenädalaselt. Selliseid juhtumeid, kus siilid muruniiduki all või trimmerdamistööde käigus suvel hukkuvad, tuleb Eesti Metsloomaühingu andmetel kahjuks suvisel ajal ikka ette.