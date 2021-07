Hirmutav statistika! Tänavu on rõdudelt ja akendest alla kukkunud uskumatult suur arv kasse

Statistika, mida jagab oma Facebooki lehel Loomade Kiirabi Kliinik, on enam kui kurb. Ainuüksi Loomade Kiirabi Kliinikusse on tänavu jõudnud juba 32 rõdult või aknast välja kukkunud ja vigastatud kassi. Kui siia liita veel teiste loomakliinikute andmed üle Eesti, võib eeldada, et kokku tuleb vägagi masendav number. Hoolime oma lemmikutest ja oleme tähelepanelikud!