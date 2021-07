Kui koer haugub lakkamatult — kuidas pidevale haukumisele piir panna?

Sageli ei mõisteta, kuidas koer meie käitumist tajub ja et ka esmapilgul heatahtlikud tegevused, nagu näiteks koerale läbi aia toidu pakkumine ja temaga suhtlemine, võivad koera käitumise pikemas perspektiivis ebameeldivaks muuta. Siia lisanduvad ka pahatahtlikud tegevused näiteks koera narrimine või kiusamine, mille üle meil sageli kontroll puudub, sest me ei tea, mis toimub koeraga siis, kui ta päeval üksinda aias on.

Kuidas paistab olukord koera seisukohast?

Vahel jääb koerale meelde konkreetne narrija, aga mõnikord võib koer hakata nö. märgiks pidama sarnaseid inimesi, kes talle negatiivse kogemuse andsid. Sellisel juhul saab koera reageeringu osaliseks ka koera mitteprovotseeriv rahulikult mööduv inimene. Näiteks mõni koer reageerib vaid meesterahvastele, sest purjus meeskodanik loopis teda kunagi õllepudeliga. Olen näinud koera, kes reageeris suure musta prügikoti peale. Hiljem selgus, et tema pihta oli kunagi visatud prügikott. Pärast seda kogemust reageeris koer prügikottidele, mitte aga inimestele.



Kuidas oma koera tänavalt tulenevate ärritite eest kaitsta?

Mida kaugemal ärritaja koerast on, seda vähem see teda mõjutab. Vahel piisab vaid 5–10-meetrisest distantsist, et koer enam aia tagant tulevale ärritajale ei reageeriks. Enamasti peab vahemaa siiski natuke suurem olema ja Katil on mõned head nipid varuks.