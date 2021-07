Kui su lemmikloom järsku pead vastu seina surub, pöördu ruttu loomaarsti poole. Mida see kummaline käitumine tähendab?

Kui su lemmikloom pead vastu seina surub, kontrolli kohe hoolikalt, ega tal pole teisi marutõvele omaseid sümptoome. Nende hulka kuuluvad vaht suu ümbruses, veekartus, kompulsiivne käitumine ja mittesöödavate esemete söömine. Marutõbi lõpeb kassidel, koertel ja inimestel peaaegu alati surmaga ning see kandub hammustusega kergelt edasi. Selle haiguse puhul on tegemist meditsiinise hädaolukorraga.

Mõned ajukasvajad on hea- ja teised halvaloomulised, kuid isegi healoomulised kasvajad võivad põhjustada väga ebameeldivad sümptome, avaldades aju erinevatele osadele survet ja mõjutades nende piirkondade funktsioone. Kui vohav kasvaja on juba närvisüsteemi kahjustanud, võib su lemmik pea vastu seina surumisega oma ebamugavustunnet väljendada.

Koerad ei pruugi meile sarnaselt oma toitu soola ja pipraga maitsestada, kuid ka nemad vajavad soola. Kui naatriumi on liiga palju või liiga vähe, ei saa vesi tõhusalt läbi organismi liikuda ja koeral võib tekkida ohtlik vedelikupuudus. Tasakaalustamata soolade kogus võib tuua kaasa ajuturse ja krambid. See võib olla neeruhaiguse või ägeda kõhulahtisuse tagajärg.

Liigutus iseenesest pole ohtlik, kuid näitab, et haigus või vigastus on närvisüsteemi kahjustanud.

Pea surumine vastu seina pole seotud armastava nügimisega, mida koerad ja kassid hellituste nurumiseks tihtipeale kasutavad. Pigem on see väga täpne ja korduv liigutus, mis annab märku, et tuleb loomaarsti poole pöörduda.

Kui näete oma lemmikut peaga vastu seina või muud kõva pinda surumas, on see märguandeks, et midagi on väga halvasti. Sellisel juhul peate otsekohe loomaarstilt abi otsima.

Põhjus nr 4: Parasiidid

Lemmikloomad, ja eriti need, kes väljas käivad, võivad loodusest igasuguseid soovimatuid külalisi kaasa tuua. Mõned neist on ohutud, samas kui sellised parasiidid nagu puugid, kirbud ja ussid võivad põhjustada tõsiseid probleeme. Eriti just puugid võivad tekitada neuroloogilisi haigusi, mis närvisüsteemi kahjustavad (näiteks Lyme’i tõbi ja Kaljumäestiku tähniline palavik).

Põhjus nr 5: Pliimürgistus

Minevikus kasutati pliid väga paljudes tööstusseadmetes, teadmata, kui mürgine see aine on.

Vanad majad on seetõttu lemmikloomade jaoks eriti ohtlikud, kuna nad võivad neelata kogemata alla pliiga saastunud tolmu. Pliimürgistus süveneb tavaliselt aegamisi, põhjustades ajukahjustusi, sealjuures ka pöördumatuid vaimseid hälbeid.

Põhjus nr 6: Peatrauma



Kui looma tabab peapõrutus, reageerivad nad üsnagi inimestele sarnaselt: nad on segaduses ja võivad tasakaalutunde kaotada. Peatrauma tagajärjel võivad lemmikloomad hakata oma pead vastu seina suruma, üritades nii vigastusest põhjustatud pinget või valu leevendada. Kui kahtlustad, et su koeral oli peatrauma, pöördu kohe loomaarsti poole.

Põhjus nr 7: Insult

Insult on verejooks ajus, mille tagajärjeks võib olla kas väike trauma või tõsine neuroloogiline hälve.

Insuldile ei eelne mitte alati hoiatavaid märke ja just seetõttu võib peaga vastu seina surumine olla omaniku jaoks oluliseks (kui mitte ainsaks) hoiatuseks, et su lemmikuga on midagi korrast ära.

Allikas: littlethings.com