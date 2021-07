Kassiomanik hoiatab: ärge korrake viga, mis pani ohtu minu kassi elu

Röntgenuuring näitas, et kassi seedekulglasse oli midagi kinni jäänud. Riskantse ja väga kuluka operatsiooni käigus avastasid veterinaarid, et tegu on alla neelatud juuksekummidega, mis on moodustanud seedekulglas tropi ning sinna kinni jäänud.

Kass sõi juuksekumme niivõrd palju, et need jäid tema seedekulglasse kinni, mille tõttu "suretasid" ka osa seedekulglast. Arstid pidid soolestiku surnud osa välja lõikama ja pooled omavahel taas kokku õmblema," kirjeldas omanik.

“Kui arstid mulle seda kotikest koos välja opereeritud juuksekummidega näitasid, siis mul oli tunne, et tahan end lüüa. Ma tundsin end nii meeletult halvasti ja süüdi sellepärast, kui ignorantne ma olin olnud."

“Ma nägin küll Olliet juuksekumme närimas ja nendega mängimas ning neil hetkedel üritasin ma teda alati peatada, kuid ma ei oleks ealeski arvanud, et ta need alla neelab. Mul polnud õrna aimugi, kui tõsist ohtu need endast kujutavad.”

Omanik rääkis oma šokeerivast loost avalikult lootuses, et teised kassiomanikud saaksid sellest õppida ja taolist hirmutavat ning šokeerivat olukorda vältida. Juuksekummid on nii tavapärane asi meie vannitoas, kuid need tasub kassi eest ära peita, sest niivõrd süütu asi võib viia surmani.

“Ma tahtsin sellest rääkida, sest ma ei ole kindel, kas kõik kassiomanikud seda teavad. Ollie oleks peaaegu ära surnud. Ma ei taha, et kellegi teisega midagi sellist juhtuks," sõnas omanik.

Allikas: boredpanda.com