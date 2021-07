Viis müüti, mida lemmikloomade steriliseerimise/kastreerimise kohta endiselt usutakse

Inimestel on tihti vale ettekujutus, kui tegemist on lemmiklooma steriliseerimise ja kastreerimisega. Tegelikult ei kujuta see, loomaarstidele tavapärane operatsioon endas midagi hirmsat. Järgnevalt lükkame ümber mõned levinumad steriliseerimise/kastreerimise müüdid.

Müüt: minu koer või kass on liiga vana, et teda saaks steriliseerida või kastreerida.



Kuigi lemmikloomade jaoks on optimaalne aeg noor iga, võib seda protseduuri teha igal ajal. Optimaalne vanus, mil veterinaarid kasse lõikavad on umbkaudu 6 kuud. Koeri lõigatakse siis, kui nad on täiskasvanuks saanud, üldjuhul peale esimest jooksuaega. Ka koerad ja kassid, kes on vanemad või kellel on pojad sündinud, saavad steriliseerimisest ja kastreerimisest kasu.

Müüt: parem on lasta oma lemmikloomal kõigepealt üks pesakond ilmale tuua.



See on vana ja kulunud müüt, millel ei ole meditsiinilisi tõendeid. Tegelikult on tiinuseperiood, poegimine ja pesakonna üles kasvatamine lemmiklooma jaoks kurnav nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Esimene pesakond ei ole steriliseerimise/kastreerimise jaoks vähimalgi määral oluline. Emase koera steriliseerimine vähendab rinnanäärmevähi või emaka infektsioonide ohtu. Varakult kastreeritud isastel on eesnäärmepõletikuga seotud riskid väiksemad.

Müüt: mu kassi või koera kastreerimine muudab ta end vähem „meheks“.



Su koer või kass ei läbi identiteedikriisi, kui ta on kastreeritud. Kastreerimine ei muuda lemmiklooma põhilist isiksust, samuti ei teki tal protseduuri tõttu mingit emotsionaalset reaktsiooni. Isiksuse kujundamisel mängivad hormoonidest enam rolli geenid ja keskkond.