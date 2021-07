Kümme nippi, kuidas kassiallergiaga toime tulla

Nohu, köha, aevastamine, sügelus silmades, lööbed ja hingamisprobleemid — kassiallergiale viitavaid sümptomeid on mitmeid, kuid nendega on võimalik ka võidelda. Kui allergia ei ole väga tugev, kuid armastus loomade vastu on suur, on võimalusi, mida katsetada mitmeid. Pesaleidja vabatahtlikud jagavad oma blogis nippe, kuidas kassiallergiaga võidelda.

1. Tee oma magamistuba kassivabaks

Alusta sellest, et pesed ära voodilinad, padjad ja kardinad või vaheta need üldse välja. Osta spetsiaalne ja kergesti puhastatav plastikkate ka madratsile. Muutused ei toimu kindlasti üleöö aga paari nädala ja kuu jooksul võib märgata märkimisväärset edu.

2. Hoidu vaipadest

Kõige lihtsam viis allergeenidest vabanemiseks on pehmete materjalide, just nimelt vaipade, eemaldamine kodust, sest need koguvad endasse tolmu. Kui vaipadest loobumine on raske, võib need alles jätta, kuid puhastada väga regulaarselt ja tihti. Kõige targem oleks vaipasid puhastada aurupuhastiga või tolmuimejaga, millel on HEPA-filter.

3. Kammi kassi võimalikult tihti

Kammi oma kassi korralikult ja regulaarselt, nii saad lahtise karva lendlemist ennetada. Võimalusel kammi kassi rõdul või kinnises aias, et lahtised karvad tuppa ei jääks.

4. Õhuta ruume

Värske õhk ei päästa allergia sümptomitest küll täielikult, kuid pidev õhutamine ja korralik ventilatsioon aitavad allergeenide taset madalal hoida. Pea aga meeles, et tuulutusasendisse jäetud aken võib kassile saatuslikuks saada. Tee aken lahti vaid kodus olles või vastasel juhul soeta spetsiaalne võrk.

5. Pese kassi

Pesemine oli kunagi loetud kui kõige efektiivsem viis hoidmaks kass puhtana ja vältimaks kõõma teket. Tänapäeva teadus on aga tõestanud, et kassiallergia käes vaevlev kassiomanik peaks oma lemmikut pesema suisa igapäevaselt, see aga ei oleks kassi tervisele hea, mistõttu tuleks pesta regulaarselt, kammida regulaaselt ja kasutada ka spetsiaalseid puhastuslappe.

6. Puhasta liivakasti