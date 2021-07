Ära nii tee! 11 asja, mis lühendavad koera eluiga

Söödad koera ülekaaluliseks. Paljudele koeraomanikele meeldib oma lemmikut poputada. Sageli tehakse seda nii, et koerale söödetakse kõike head ja paremat, mida iganes ta soovib. Tulemuseks on ülekaaluline koer. Ülekilod mõjuvad koera tervisele aga halvasti, mistõttu tasuks konsulteerida loomaarstiga dieedi osas.

Ei pööra tähelepanu koera suuhügieenile. Paljud koerad kannatavad erinevate suuhaiguste käes, sest peremees ei pea koera suuhügieeniga tegelemist piisavalt oluliseks. Suuhaigused viivad aga uute tervisemuredeni. Koera suuhügieeni eest saab hoolitseta mitmeti ja see pole tingimata raske.

Külastad loomaarsti vaid siis, kui koeral on midagi viga. Tegelikult tuleb loomaarsti juures koeraga ülevaatusel käia vähemalt paar korda aastas. Võib juhtuda nii, et koeral on mõni tervisehäda, mida märkab vaid loomaarst.

Vähene liikumine. Elujõulisuse ja hea tervise tagab füüsiline aktiivsus. See mitte ei hoia koera ainult heas vormis, vaid mõjub koerale ka vaimselt hästi. Lisaks on suurepärane võimalus ühildada enda liikumine koera omaga ehk saate koos trenni teha. Kui pole aega koeraga iga päev pikalt jalutada, siis saab mängida ka koduhoovis või majas, kui elamine on suurem.

Foto: Artem Beliaikin, Unsplash

Tubakasuits. Kui oled suitsetaja, pole hea teha seda nii, et koer hingab suitsu endale sisse. Tubakasuitsul on kahjulik mõju ka koerale ja üleüldiselt loomadele. Seetõttu võiksid suitsetada oma koerast eemal. Kui ise ei suitseta, aga seda teeb mõni külaline, võiksid tal paluda suitsetada koerast kaugemal.



Unustad vaktsiinid ja ravimid. On oluline, et koer oleks vaktsineeritud ja et ta saaks regulaarselt ussirohtu ja muid vajalikke ravimeid. Kui käid koeraga metsas, on oluline kontrollida tema karvkatet veendumaks, et koeral pole puuke.