Maailma ilusaim ja naljakaim koerapoiss Pemmi otsib uut armastavat peremeest

Pemmi on nelja aastane vahva tegelane, kes on elanud koos oma armsa taadiga neli aastat. Pemmil puudub kokkupuude muu maailmaga ja seetõttu on ta veel arglik ja pelglik, kuid MTÜ on nõus aitama uuel perel koerakest sotsialiseerida ning alguses ise koeraga tööd tegema. Kui sa ise Pemmis oma uut parimat sõpra ei näe, siis jaga Facebooki postitust, et Pemmi ikkagi oma inimese leiaks, keda usaldada ja kellele oma meeldivat seltskonda pakkuda. Lisainfo saamiseks võid ka helistada telefonil 58036095.