Siili söötmiseks ei sobi igasugune kassitoit. Milliseid koostisosi tuleks kindlasti vältida?

Siilid on putuktoidulised loomad. Looduses toituvad nad lülijalgsetest, tigudest, vihmaussidest ja teistest selgrootutest ning söövad ära ka kättesattuva konna või hiire. Siilid armastavad ka roiskunud liha, kuid taimset toitu nad reeglina ei tarbi. Tänuväärse kombe tõttu tigusid ja kahjurputukaid süüa on siilid aiapidajate silmis kasulikud loomad. Seda muidugi eeldusel, et koduaias tigusid ei mürgitata. Kõikvõimalikud mürgid, mida aias kasutakse, võivad sattuda ka siili toidulauale ning okkalistele abilistele saatuslikuks saada.