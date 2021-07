HEA TEADA | Miks kassid end nii palju pesevad?

Kassid ja hügieen

Kasside jaoks on hügieen suur osa elust. See algab juba kassipoja eas, kui iga kassiema oma järeltulijaid iseseisvaks eluks ette valmistab. Iga kassiema õpetab oma järglastele põhjalikku pesemisrituaali. Kui kassipojad on pisikesed, siis hoolitseb nende puhtuse eest nende ema. Natuke hiljem lakuvad kassipojad juba teineteist. See kestab umbes kuu aega. Seeläbi muutub nendevaheline perekondlik side tugevamaks. Vahel võib ka täiskasvanud kass lakkuda teist kassi: see on märk usaldusest.

Kindlasti on kassiomanikud märganud, et kassi keel on kare. Kassi karedal keelel on sama funktsioon, mis inimese küüntel. Kareda keelega saab loomake oma karvkattest kätte kõik parasiitide munetud munad ja muu mustuse. Lisaks aitab enda lakkumine niisutada nahka ja katta keha loomulike õlidega, mis muudavad tema karvkatte vett-tõrjuvaks.

Miks kassid end pesevad?

Võiks eeldada, et kassid pesevad end selleks, et hoida nahk terve ja karvkate puhas. See on aga ainult osake kogu tõest. Näiteks aitab lakkumine reguleerida kassi kehatemperatuuri, sest sülg mõjub palaval ilmal jahutavalt. Lisaks eemaldab lakkumine kassi karvkattest parasiidid, allergeenid ja lahtise karva.

Eriti aktiivselt lakuvad end õuekassid. Lakkumine võimaldab kassidel peita neile iseloomulikku lõhna. See on saagi varitsemisel abiks, sest kerge tuul võib saaklooma ninna kanda kassile omase lõhna. Kui saakloom tabab juba kaugelt ära, et oht on lähedal, on kiskjal raskem teda kinni püüda.

Millal peaks kassi lakkumise pärast muret tundma?

Pidev iseenda puhastamine ja lakkumine on kassidele omane. Kui aga on märgata, et kass lakub end tavapärasest aktiivsemini, näksib või teeb seda lausa nii, et karv langeb kohati välja, on midagi valesti. Lisaks mitmetele tervisehädadele võib kassi kimbutada ka ärevus. Mõned kassid lakuvad end rahustamise eesmärgil.