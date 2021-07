HEA TEADA | Kas lemmikloomaga voodi jagamine on hea idee?

See on kindlasti väga nauditav ja armas, kuid kahjuks ei puudu siit ka asja negatiivne pool. On üsna tõenäoline, et sinu armas kass või koer kannab endaga kaasas mitmeid pisikuid ja baktereid, mis kõik temaga lahkelt kaasa tulevad, kui ta voodisse hüppab.

Muhkkatk

Muhkkatk ei mölla küll ammu enam Euroopa tänavatel, kuid see varitseb meid endiselt ja selle võib oma kallilt lemmikloomalt üles korjata. Aastatest 1977 ja 1998 on haigusest lausa 23 dokumenteeritud juhtumit, mis perekonna kasside kaela aeti. Need ei ole ainult kassid, kes meid nakatada võivad. Meie teadmata võivad ka koerad kanda muhkkatkuga nakatunud kirpe ning koertel endil ei pruugi mingeid sümptomeid avalduda.

Parasiidid

Parasiidid, üldjuhul ümarussid on kasside ja koerte seas üpriski levinud. Enamjaolt munevad need parasiidid oma munad lemmiklooma karva sisse, kust need seejärel kergesti voodilinade vahele jõuavad.

Teised bakteriaalsed infektsioonid

See vana kuulujutt, kuidas lemmikloomade suud on väga puhtad ja nende sülg ravib haavu on täielik müüt, kirjutab WebMD. Tegelikult on nii kasside, koerte kui ka teiste karnivooride suud täis baktereid, mis võivad viia tõsiste haigusteni nagu näiteks ajukelmepõletik või pastörelloos.

Kassi kriimustustõbi

See on haigus, mida kannavad edasi kassid. Haigus on bakternakkus, mis kandub edasi Bartonella bakteri kaudu. Kõige sagedamini nakatuvad inimesed konkreetsesse haigusesse kas hammustuse või kriimustuse kaudu. Ka kassi lakkumise kaudu võib haigus inimeseni jõuda.

Väljaheited

Kui sinu koer on nagu üldjuhul koer ikka, siis võib juhtuda, et ta kas astub sisse või püherdab mõne looma väljaheites. Koerad võivad väljaheite ka suhu pista. Tuppa tulles ja voodisse hüpates toob koer endaga kaasa ka väljaheite jäägid. Nii satuvad koju ka soovimatud külalised, erinevad parasiidid ja bakterid nagu näiteks kolibakter või salmonella. Loomaarst Dr. Carol Osborne soovitab tuppa tulles oma lemmiku käppasid kindlasti pesta ja desinfitseeriva lahusega pritsida.

Puugid