Ebameeldiv harjumus: millest tuleb koertel komme haisvatel jäänustel püherdada?

Paljudele koeraomanikele kõlab tuttavalt see ebameeldiv kogemus, kui lemmik jookseb metsast nägu naerul vastu ja haiseb nii kohutavalt, et autosse teda mitte mingil juhul panna ei tahaks, rääkimata siis kodus ootavast voodist, kuhu ta tõenäoliselt esimese asjana magama heidab!

Vahel püherdavad koerad murul või talvel lumes, sest see on nende jaoks lõbus ja nad naudivad seda. Püherdamine surnud looma skeletil, tema väljaheites või mõnel muul haisval jäänusel on instiktiivne ja pärineb kaugest minevikust.

On palju erinevaid põhjuseid, miks koerad armastavad püherdada. Tasub meeles pidada, et see, milles koer püherdab on meie jaoks talumatu lõhnaga, kuid koera jaoks võib see lõhn olla vägagi meeltmööda. See on instiktiivne käitumine ja selle eest koera karistada ei tasu.

Ebameeldiva lõhna peitmine

Mõnikord püherdavad koerad vahetult peale pesu. Osad koerte šampoonid võivad olla küll inimese jaoks meeldiva lõhnaga, kuid koera jaoks haiseda talumatult. Murul püherdamisega püüab koer oma karvast selle võõra lõhna välja saada. See on koera jaoks loomulik käitumine.

Oma lõhna peitmine

Hundid püherdavad sageli herbivooride skelettidel või väljaheidetes. See peidab hundile iseloomuliku lõhna ning võimaldab tal nähtamatult oma saagile ligi hiilida. Lõhn võib teistele liikidele olla isegi niivõrd eksitav, et nad võtavad lõhna järgi hundi karja omaks. See iidne instinkt võib olla üle kantud ka kodustatud koertele.

Jahikoerad kipuvad tihedamini püherdama kui teised. Võibolla sellepärast, et nad veedavad rohkem aega neile loomulikus keskkonnas teiste metsloomade keskel.

Oma karjale lõhna "reklaamima"

Püherdamine on koera viis teistele teada anda, et ta leidis midagi huvitavat, millele tasuks tähelepanu pöörata.

Tähelepanu äratamiseks

Oma või teise koera väljaheidetes püherdamine ei ole niivõrd levinud käitumismuster. Koer teeb seda, et tähelepanu saada. Tegu võib olla ka käitumisprobleemiga, mis on tingitud stressist või mõnest muust probleemist.